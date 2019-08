Incendio Monreale, il sindaco chiede lo “Stato di Calamità” alla Regione

Auto parcheggiate in zona rimozione: bloccano il traffico in piazza Vittorio Emanuele

Cronaca

[video width="480" height="856" mp4="https://www.filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2019/08/VID_20190802_090405.mp4"][/video] MONREALE - Due auto parcheggiate in zona rimozione mandano il traffico in tilt per circa 20 minuti, impedendo ..