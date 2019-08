Monreale, cavallo si accascia a terra stremato

MONREALE- È stramazzato per terra cadendo su un fianco, la drammatica scena è avvenuta sulla Circonvallazione. Un cavallo, nella tarda mattina si è accasciato per un presunto malore mentre trainava la carrozza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monreale.

Immagini indelebili che hanno toccato il cuore di molti, attirando l’attenzione di diversi passanti, il tratto di strada è molto trafficato. L’animale si è adagiato ai margine della carreggiata, all’altezza della pizzeria la Fattoria.

Anche con le roventi temperature dell’estate 2019, le carrozzelle con i cavalli a Palermo continuano a trasportare turisti in centro. Ma qualcosa potrebbe cambiare: stop dalla Camera a carrozze e gnuri. In Commissione trasporti passa l’emendamento che cancella il servizio di piazza a trazione animale e mantiene la sola eccezione per le slitte, nei parchi pubblici e in occasione di manifestazioni popolari.