Auto parcheggiate in zona rimozione: bloccano il traffico in piazza Vittorio Emanuele

MONREALE – Due auto parcheggiate in zona rimozione mandano il traffico in tilt per circa 20 minuti, impedendo al trenino turistico di passare.

È accaduto ieri, intorno alle ore 12, in piazza Matteotti (piazzetta arancio) dove due vetture, parcheggiate su lati diversi, entrambe in divieto di sosta, hanno bloccato gli automobilisti sotto il sole cociente. Le auto erano parcheggiate in prossimità della piazzetta ostacolando la svolta al trenino.

Un cittadino ha ripreso la scena commentando quello che stava accadendo. Stamattina un’altra auto era parcheggiata in prossimità della Chiesa di Sant’Antonio. In caso di passaggio di mezzo pesante il transito sarebbe stato bloccato anche per oggi.