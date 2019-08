Reddito di cittadinanza, tra i 429 Navigator assunti anche monrealesi: via alla formazione

PALERMO – Questa mattina si è tenuta la prima giornata di formazione per i Navigator siciliani nell’aula magna del dipartimento di Scienze economiche dell’Università in viale delle Scienze. Si è trattato di un momento non solo di formazione ma anche di informazione dedicata a tutti i navigator siciliani. Oggi è stato il giorno del battesimo per i primi siciliani, tra cui anche alcuni monrealesi, che accedono a questa funzione.

A partecipare questa mattina i 429 selezionati e contrattualizzati da Anpal Servizi per collaborare con i centri per l’impiego nell’individuare un’offerta di lavoro congrua per i beneficiari del reddito di cittadinanza. A formare i navigator siciliani è stato Mimmo Parisi, presidente di Anpal, coadiuvato dai nuovi direttori di Anpal Servizi.

Quella di oggi è una giornata di orientamento a 360 gradi che ha previsto nella prima parte la comunicazione di tutte le informazioni necessarie al navigator per svolgere i propri compiti così come definiti e precisati dalla convenzione sottoscritta recentemente da Anpal Servizi con quasi tutte le Regioni; nella seconda parte l’inizio della vera e propria formazione che poi troverà ulteriori approfondimenti nelle prossime due settimane.

Il corso di formazione per i Navigator del Reddito di cittadinanza sarà strutturato in 16 moduli per un totale di circa 200 ore da realizzarsi nell’arco dei primi 4 mesi di attività. Ciascun modulo ha una durata media di circa 12 ore e si basa sulla tecnica dell’apprendimento strutturato al lavoro, integrato con attività in modalità collaborativa e di lezione frontale (in aula in presenza o a distanza). Il percorso prevede il 20% delle ore in modalità di lezione frontale in presenza e on line, il 20% in modalità collaborativa e il 60% in modalità on the job.