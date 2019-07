Pretendevano di entrare fuori dall’orario visite. Picchiano brutalmente due medici dell’Ingrassia

PALERMO – L’episodio è accaduto ieri presso l’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ingrassia. I familiari di una degente, che era già in compagnia di un congiunto, pretendevano di entrare fuori dall’orario di visite. Al rifiuto dei medici di assecondare la richiesta, i soggetti in questione hanno manifestato atteggiamenti minacciosi per poi sfociare in una brutale aggressione contro un ginecologo e una collega intervenuta per aiutarlo. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.

Il ginecologo guarirà in 10 giorni, mentre ne sono stati dati 5 per la dottoressa.

“Ai due medici che con scrupolo e professionalità assolvono il proprio lavoro va la solidarietà, il supporto ed il sostegno che non faremo mancare in tutte le sedi opportune costituendoci parte civile in un eventuale giudizio a carico di chi con la violenza e la vile sopraffazione vuole prevaricare ruoli e regole” è quanto dichiarato dalla Direzione aziendale.