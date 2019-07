Basta mozziconi di sigarette in spiaggia. A Mondello parte la campagna #CAMBIAGESTO

Il concept della campagna, ideato dall’agenzia creativa H+, mira a stimolare il senso di responsabilità individuale per incoraggiare comportamenti virtuosi, etici e sostenibili per l’ambiente. Su tutto il lungomare di Mondello, compresi i lidi, verranno poste delle installazioni; saranno inoltre distribuiti più di 8.000 posacenere tascabili in materiale riciclabile e posizionati sul lungomare 10 grandi raccoglitori in cui tutti saranno invitati a gettare i mozziconi raccolti.

"Contribuire alla soluzione di un problema complesso come quello dei mozziconi di sigaretta è uno dei molti elementi con cui affrontiamo la nostra strategia di sviluppo sostenibile – afferma Gianluca Bellavista, direttore relazioni esterne di Philip Morris Italia -. Si tratta purtroppo di un problema diffuso che necessita di una soluzione concreta ed efficace, con un impegno da parte di tutti gli attori sociali coinvolti. Abbiamo scelto quindi di lavorare sulla sensibilizzazione, partendo simbolicamente da Mondello in rappresentanza delle località balneari italiane. Palermo e i suoi cittadini hanno mostrato un grande entusiasmo per questa iniziativa e partecipazione a tutti i livelli".

"Se davvero vogliamo salvare il futuro della nostra specie è necessario un radicale cambiamento dei nostri modelli di consumo, dei nostri stili di vita e, in piccolo, di tutte le nostre cattive abitudini – ha detto Salvatore Di Dio, presidente di PUSH -. Che si tratti di scegliere come muoversi in città, quanta energia consumare o come disfarsi di un mozzicone, dobbiamo riuscire a costruire stimoli, motivazioni e opportunità per rivedere i nostri comportamenti con occhi nuovi e migliorarli. Siamo felici di sostenere la campagna #CAMBIAGESTO perché ha esattamente questo scopo: costruire cultura in modo sostenibile. Un gesto alla volta".

Grazie alla società E.R.I.C.A. sarà possibile monitorare l’andamento della campagna sia dal lato tecnico che monitorando la percezione della campagna stessa da parte dei fumatori che saranno intervistati con appositi questionari.