Alla scoperta di Monreale, in funzione il trenino turistico

È partita da piazza Guglielmo II, alle 11.00 di questa mattina, la prima corsa del trenino turistico.

Il trenino percorrerà via Benedetto D’Acquisto, il Boccone del Povero, via Palermo, via Antonio Veneziano, il Canale, via Venero, via della Repubblica, via Kennedy, via Archimede, via Pietro Novelli, via Roma, via Santa Maria Nuova, via Dante per poi tornare al capolinea di piazza Guglielmo II.

Il biglietto ha un costo di 5€ mentre è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Il percorso ha una durata di mezz’ora ed è commentato in più lingue.

Ad occuparsi del servizio sarà la ditta

Tourist Service (che già si occupa dell servizio in altre città siciliane) e CityBySee Monreale.