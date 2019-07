Monreale, un generale con tanti soldati, ma con pochi ufficiali, è il nuovo segretario Francesco Mario Fragale

MONREALE – Un generale con tanti soldati, ma con pochi ufficiali. Questa immagine potrebbe inquadrare bene il difficile ruolo che è chiamato a ricoprire il nuovo segretario generale appena insediatosi al comune di Monreale.

Francesco Maria Fragale, proveniente dai comuni di Ficarazzi e di Ventimiglia di Sicilia, si troverà a gestire un comune difficile, segnato, oltre che dal dissesto finanziario, dalla carenza di personale venutasi a creare nell’area finanziaria dell’ente. All’assenza del dirigente al bilancio (l’ultimo fu il dott. Alessandro Polizzotto, dimessosi a novembre 2012) si aggiunge infatti il vuoto d’organico venutosi a creare nell’ufficio ragioneria del comune, in seguito al recente pensionamento del ragioniere Salvatore Modica, il funzionario che per tanti anni si è occupato di redigere il documento economico finanziario del comune. Anche l’ausilio di un valido professionista, il dott. Giuseppe La Fiura, il tecnico che aveva elaborato, come componente della giunta Di Matteo, il piano di riequilibrio pluriennale, nominato a maggio assessore al bilancio anche dal sindaco Arcidiacono, con le sue dimissioni del 16 luglio ha fatto venire meno un importante contributo.

Una bella gatta da pelare per il sindaco. Arcidiacono ha mantenuto la delega al bilancio nelle more di trovare un assessore interessato a sobbarcarsi questa pesante responsabilità. Una ricerca che ancora non ha portato frutti.

Con l’ultima finestra pensionistica, Monreale ha dovuto fare a meno, oltre che del ragioniere Modica, del dirigente ai servizi sociali Gianfranco Li Vecchi, dei funzionari Maurizio Milone (patrimonio e tributi), Maurizio Di Martino (responsabile della parte giuridica del personale), Rita Accardo (acquisti e contratti), Ivana Forzieri (cultura, turismo, sport e spettacolo), Lucia Tuminello (pubblica istruzione).

Al dott. Fragale, che da giorno 1 agosto prenderà il posto della segretaria Domenica Ficano (che oggi, nel corso di una breve cerimonia, ha salutato i dipendenti), spetta il compito non semplice di riorganizzare gli uffici comunali. Coadiuvato dall’assessore al personale, Geppino Pupella, dovrà mettere insieme una squadra amministrativa in grado di scongiurare la paralisi della macchina comunale.