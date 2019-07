Monreale sotterranea, nuovo sopralluogo nelle profondità di piazza Vittorio Emanuele

Corleone, il Comune assegna gratuitamente compostiere per uso domestico

Cronaca

Il comune di Corleone ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione, in comodato d'uso gratuito, di compostiere per uso domestico. L'obiettivo è incentivare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti verdi ed umidi. Il Comune di Corleone invita quindi i cittadini, c..