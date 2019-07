Montagne di sacchetti per le strade. Monreale vittima degli incivili

Rifiuti su rifiuti, non si fa in tempo a bonificare la zona che pochi minuti dopo, anche nello stesso posto, spunta dell’altra spazzatura.

Piazzale Candido, Circonvallazione, via Baronio Manfredi, PG16, PG20, Strazzasiti, via Linea Ferrata. Sono solo alcune delle strade dove gli abitanti decidono giornalmente di gettare la spazzatura. In alcune zone dei grossi sacchi neri sono stati lasciati al centro della carreggiata, con il rischio di creare incidenti stradali.

Le multe delle settimane scorse sembrano non aver scoraggiato del tutto gli sporcaccioni. Dal centro alla periferia non esistono luoghi che non siano stati deturpati dall’immondizia. Tra i sacchetti anche rifiuti speciali, pericolosi per la salute.

Non si può definire un’abitudine difficile da correggere, l’abbandono indiscriminato di rifiuti per le strade. Allora forse è una società che non è abituata a vivere in un ambiente pulito? Eppure nelle abitazioni cerchiamo di mantenere ordine e pulizia. Cos’è che cambia appena mettiamo piede fuori casa? Non è più di nostra proprietà, quindi non toccherà noi pulirlo? È compito di qualche altro?

Sfregio e menefreghismo atteggiamenti che prima o poi ci torneranno contro. Il mare è pieno di plastica così come lo stomaco dei pesci pescati. E le acque dei torrenti sono spesso inquinate dai nostri stessi rifiuti, l’aria è irrespirabile.

Ma in tanto c’è qualcuno che egoisticamente continua a disfarsi qua e là dei rifiuti.