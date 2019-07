Anni e anni di abbandono ed incuria: via Esterna Strazzasiti sempre più desolata

MONREALE – Sempre più gravi le condizioni di via Esterna Strazzasiti, in cui per un tratto di circa 700 metri si susseguono continue buche e fratture nel manto stradale.

I residenti si sono visti costretti, in più occasioni, o posare autonomamente strati di cemento al fine di limitare la profondità delle buche e salvaguardare copertoni e ammortizzatore dei propri veicoli, che a causa delle pessime condizioni della strada necessitano di continue riparazioni.

Da più di 12 anni il tratto segue in queste condizioni, a cui si aggiungano i canali di scolo intasati dalle erbacce. Perfino gli autobus hanno problemi a percorrere la strada, anche a causa di un restringimento della strada, transennato da più di 6 anni, che costringe i veicoli a fermarsi e i pedoni a fare particolarmente attenzione.

La riparazione della strada in questione rappresenta per i residenti un’urgenza assoluta, in quanto fonte pericolo reale per automobilisti e pedoni. Tutte le amministrazioni passate avevano assicurato che il problema sarebbe stato risolto, ma fin ora non è stato così.

Non si tratta comunque di un caso isolato: anche le vie San Martino e Tavola Tonda non sono in condizioni migliori, come segnalano i residenti, che sperano di vedere presto interventi di ripristino