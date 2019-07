Lavorava in nero in un B&B a Mondello: beccato furbetto del reddito di cittadinanza e sequestrata la struttura

PALERMO – Scovato un altro furbetto del reddito di cittadinanza, denunciato dai carabinieri perché svolgeva prestazioni in nero in una struttura alberghiera abusiva. L’imprudente palermitano L.B., 59 anni, di fatto disoccupato, lavorava come cameriere presso il B&B “Villa Antonella”, nei pressi di Mondello, gestito da G.A., imprenditore palermitano di 59 anni.

L.B. percepiva il reddito di cittadinanza ed è stato regolarmente denunciato. Non differente la sorte del titolare della struttura, denunciato anche lui e a cui è stata sospesa l’attività imprenditoriale. L’intera struttura ricettiva è stata inoltre sequestrata poiché priva delle autorizzazioni, con una sanzione amministrativa di 1732 € .

La carta acquisti del reddito di cittadinanza è stata sequestrata.