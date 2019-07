Terrasini, dal 30 luglio la rassegna: “Mi presento, sono il Sicilia Film Fest!”

TERRASINI – Al via martedì 30 luglio l’edizione zero del Sicilia Film Fest, quest’anno rassegna, dal prossimo anno festival internazionale competitivo. Ideata e organizzata dalla società cinematografica Altre Storie, che con la sua divisione Altre Storie Laboratorio, interamente dedicata a progetti di ricerca sperimentali e innovativi, ne dà il via in collaborazione con la Regione Sicilia e il Comune di Terrasini.

Il Sicilia Film Fest nasce per celebrare l’immaginario visivo e poetico di un terra che, nel corso dei secoli, ha rappresentato un vero e proprio punto d’incontro tra culture differenti.

Il Sicilia Film Fest vuole rendere la Sicilia un nuovo e stimolante punto di contatto, ma soprattutto di partenza, tra il pubblico e il cinema, da sempre specchio della complessità e della bellezza di questa terra multietnica e dell’incontro tra culture. Già per la prossima edizione del 2020, il festival amplierà infatti i propri orizzonti, coinvolgendo anche la città costiera di Cefalù e, per il 2021, l’isola di Ustica. Un progetto che mira ogni anno ad aggiungere una tappa, ad espandersi di edizione in edizione con l’obiettivo di illuminare, come il faro cinema, prima le coste di tutto il Mediterraneo e poi le coste degli Oceani e dei mari più grandi del mondo, come tanti fari puntati sulle tratte di un percorso cinematografico di inclusione e condivisione.

Contemporaneamente tutti i luoghi dove il festival sarà approdato, un porto ogni anno, proietteranno simultaneamente le pellicole cinematografiche in concorso per diventare, si spera, nei decenni un festival internazionale e simultaneo in tutte le coste bagnate dal “Mare Cinema del Sicilia Film Fest”, un mare di pace, di cultura e di integrazione.

L’obiettivo di questa edizione zero del festival è quello di rendere l’isola un nuovo punto di riferimento cinematografico. Attraverso una selezione di alcuni fra i titoli di maggior successo della passata stagione che valorizzino a pieno la mission della rassegna: la riscoperta delle proprie origini attraverso il contatto con le esperienze di vita più diverse; riscoprire sé stessi, dunque, attraverso la scoperta dell’altro, nella convinzione che “la storia del singolo sia la storia di tutti noi”. E dal prossimo anno diventare un festival competitivo di opere inedite nazionali e internazionali con retrospettive e proiezioni speciali.

L’edizione zero del Sicilia Film Fest avrà luogo a Terrasini, nella splendida cornice del Palazzo d’Aumale. Si parte il 30 luglio con “Momenti di Trascurabile Felicità” di Daniele Luchetti. Si prosegue il 6 agosto con “Wonder” di Stephen Chbosky alla presenza dell’attore Alessio Vassallo, introdotto dallo scrittore e giornalista Salvo Toscano, e il 13 agosto con “Il Bene Mio” di Pippo Mezzapesa, mentre il 20 agosto sarà la volta di “Green Book” di Peter Farrelly, che sarà presentato dal regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì. Il 27 agosto, a chiudere il Festival, ci sarà “Una Storia Senza Nome” di Roberto Andò.

Ogni film sarà introdotto dal direttore artistico del festival Vincenzo Sacco, direttore della divisione distribuzione di Altre Storie. “È per me un grande piacere accettare la direzione artistica del Sicilia Film Fest – dichiara – un autentico e inedito “faro di cinema” fortemente voluto dalla società Altre Storie, per la quale già dirigo la divisione di distribuzione cinematografica, e che ancora una volta dimostra di avere in cantiere nuovi orizzonti da sperimentare. Sono certo che insieme al Presidente del Festival Cesare Fragnelli, alla squadra di Altre Storie, ai partner siciliani e di Terrasini riusciremo ad accendere una nuova luce che possa attrarre e orientare il cinema da e verso nuove frontiere”.

“Il Comune di Terrasini ha fortemente voluto che l’edizione zero del Sicilia Film Fest si svolgesse nell’ambito del programma terrasinese “Terrasini Summer in Love” – commenta Arianna Fiorenza, Assessore ai Beni Culturali – patrocinando il progetto e inserendolo in una programmazione più ampia in cui il nostro comune conferma la propria vivacità culturale. In un programma estivo ricco di eventi culturali – basti pensare ad “Un mare di libri” o al laboratorio teatrale curato dall’Accademia INDA di Siracusa – non poteva certamente mancare il Grande Cinema proposto da Altre Storie”.

In occasione della prima e dell’ultima serata, le proiezioni saranno precedute da un dibattito con il pubblico moderato da Ivan Scinardo, giornalista professionista e direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, durante il quale, alla presenza del cast o artistico o tecnico dei film in programma o di eccellenze siciliane, si discuterà sul tema “Sicilia ultima frontiera!”, messaggio che sarà al centro delle prossime edizioni del festival.

Il Sicilia Film Fest è stato realizzato grazie al sostegno e al contributo economico di: Amigo Car Sharing di Amat Palermo, Città del Mare Resort Village, Cot Ristorazione, vini Cusumano, DiEsse Group, I Faraglioni, Fondazione Pietro Barbaro – Cultura Mediterranea, Gea Servizi Tecnologici, Gruppo Aerre, Maria Eleonora Hospital, SS Salvatore casa di riposo.