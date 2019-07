Monreale, assegnate le borse di studio alle famiglie per l’anno scolastico 2018/19. Elenco all’interno

MONREALE – Sono stati approvati questa mattina, tramite determinazione dirigenziale, gli elenchi degli aventi diritto alle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione dei figli per l’anno scolastico 2018/2019.

Gli elenchi sono stati redatti distinguendo i due ordini di scuola in questione, ossia scuola primaria e scuola media inferiore, ordinati in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). I fondi destinati alle singole famiglie saranno di un valore massimo di 10.632,94 €.

Per l’anno scolastico 2018/19 erano state presentate 648 istanze, di cui 319 per la scuola primaria e 329 per la scuola media inferiore. L’elenco integrale sarà consultabile presso l’Area Promozione Sociale e Territoriale – Servizio Pubblica Istruzione di via Venero 117, oppure a questo link.