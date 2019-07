L’Italia si blocca: maxi sciopero dei trasporti, disagi su tutto lo stivale

PALERMO – Comincia il mercoledì nero dei trasporti: è indetto oggi lo sciopera generale di bus, metro, treni e navi, a comunicarlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Utratrasporti. I sindacati hanno respinto la richiesta di rinvio del Garante e la mobilitazione è stata confermata. Venerdì è previsto lo sciopero degli aerei, che però durerà solo 4 ore, dalle 10 alle 14, mentre il personale Alitalia si fermerà per 24 ore.

A Palermo lo sciopero inizierà alle 9.30 e si protrarrà fino alle 13.30, ma non è l’unica città interessata. A Milano i trasporti pubblici locali si arresteranno dalle 18 alle 22, a Genova dalle 11.30 alle 15.30, a Torino dalle 18 alle 22, a Bologna dalle 11 alle 15, a Venezia dalle 10 alle 13, a Perugia dalle 17.30 alle 21.30, a Roma dalle 12.30 alle 16.30, a Firenze dalle 18 alle 22, a Bari dalle 12.30 alle 16.30 e a Napoli dalle 9 alle 13.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario lo sciopero durerà 8 ore, dalle 9.01 alle 17.01. Il traporto merci e logistica interromperà il servizio per 4 ore per le aziende che svolgono servizi pubblici essenziali.

Per il trasporto marittimo i collegamenti con le isole maggiori saranno interrotti per tutta la giornata, mentre durerà 24 ore lo sciopero dei collegamenti con le isole minori. Anche in questo caso saranno garantiti i servizi essenziali. I traghetti e le navi da carico stazionarie nei porti nazionali subiranno ritardi di 24 ore, mentre tutti gli addetti ai servizi tecnico nautici di rimorchio portuale, pilotaggio, battellaggio e ormeggio si fermeranno per un massimo di 12 ore. Il personale portuale si fermerà per un massimo di 12 ore.

Stop nelle ultime 4 ore di turno per il personale dei caselli autostradali, sala radio e viabilità, mentre il resto del personale salta un intero turno. Si fermano a 4 ore da fine turno anche gli addetti al noleggio auto, sosta e soccorso stradale. Articolato all’interno dei turni nelle prossime 24 ore lo sciopero del servizio taxi.