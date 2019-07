Incidente Alcamo est, non ce l’ha fatta il piccolo Antonio Provenzano

CORLEONE - Erano gli eredi di Bernardo Provenzano e Totò Riina e l'Appello non fa loro sconti. Ieri pomeriggio, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza emessa in primo grado con il rito abbreviato a carico di nove imputati che erano stati arrestati, tutti nell’operazione «Grande Passo ..

«La mafia non fa più cassa con pizzo e appalti ma punta al business della droga»

Cronaca

«Già negli anni ‘80 cosa nostra faceva affari con gli americani, quando ogni famiglia aveva una propria raffineria con tanto di chimici che si occupavano di trasformare la morfina in eroina. In seguito, è intervenuto l’investimento nel cemento. Oggi il mercato dell’edilizia è al palo; non ..