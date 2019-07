Il recupero e il moderno nelle scale di casa

Se stai arredando casa, se hai appena intrapreso un progetto di ristrutturazione di un bel loft da soppalcare, ti consigliamo di sfruttare la più moderna tecnologia digitale e dare una prima occhiata in rete, per identificare scale a giorno moderne , che si adattino alla tua idea di arredo e design.

Ognuno di noi ha in mente un ambientino dei sogni, che, prima o poi, cercherà di realizzare.

Infissi, pavimenti e scale a giorno moderne fanno parte, fin dall’inizio, di questo genere di castelli in aria. Si tratta un po’ degli elementi chiave, per partire con una progettazione più specifica relativa agli interni.

La scala, in effetti, può davvero nascondere – e al contempo rivelare – l’anima di un ambiente. Essa vincolerà, con la sua presenza, tanto la gestione volumetrica, quanto la valutazione estetica di ogni elemento successivo.

Le scale a giorno, moderne o classiche, sono protagoniste, non accessorie. Sono evidenti e devono soprattutto piacere. Sul fatto che funzionino, ovviamente, diamo per scontato che i requisiti strutturali, la scelta dei materiali e messa in posa, vengano effettuati con dovizia di accortezza.

Recupero di edifici e nuova vita agli ambienti

Il recupero di edifici quali vecchie fabbriche, officine, ex laboratori è una tendenza che, negli ultimi vent’anni, ha fatto furore.

Fra i materiali più idonei e davvero appropriati al “riuso” di strutture del genere – che sia a fini professionali, commerciali o abitativi – abbiamo naturalmente il legno. Quale altro materiale potrebbe coniugare il freddo metallo concettualmente associato ad un’industria, al calore umano necessario nella predisposizione di un focolare domestico o di una attività che supponga scambio relazionale, creatività, ingegno umano di tipo artistico ed inventivo?

Il legno laminato è molto usato, oggi, per scale a giorno moderne e rivestimenti di ogni sorta, quando si tratta di dare anima ad un loft.

In effetti, in accoppiata con i metalli satinati e/o con il ferro battuto, il legno è in grado di armonizzare istanze ultra-contemporanee con persistenze estetiche di tipo più classico.

Recupero di materiali ed animo eco-sostenibile

Quando si entra nell’ottica di un recupero, generalmente, è perché si condivide, in fondo, un ideale di lotta allo spreco, alla cementificazione, al disboscamento…

Insomma, spesso, un progetto di recupero relativo ad un edificio è contornato dall’intento di ricorrere anche a materiali di recupero, per quanto riguarda la ristrutturazione.

Il legno di recupero, per esempio, è una scelta davvero notevole, di pregio dal punto di vista dei valori che la sottendono, di impatto dal punto di vista del risultato ottenibile.

Oltre al legno, anche diversi tipi di metallo sono oggetto di recupero da parte di produttori di scale a giorno moderne, corrimano, parapetti e ringhiere.

Il vetro ed il PVC sopraggiungono poi, spesso, a fare da leganti tra materie tanto diverse, nelle origini e nel loro percorso di uso e riuso.

Il bello del design, in questi tempi di allarme ambientale è proprio l’impegno massimo che i progettisti mettono nel far andare d’accordo malleabilità, duttilità ed estetica di materie ed elementi di supporto tanto diversi quanto mirabili.

Tendenze nelle scale a giorno moderne

All’ora attuale, il minimalismo di origine scandinava non ha davvero ancora stufato nessuno. Al contrario.

Le scale a giorno minimali, quelle in cui ogni gradino – e soprattutto colui che lo percorre – resta apparentemente sospeso nel vuoto, vanno per la maggiore. Ciò è particolarmente vero se parliamo di intenti ultra-contemporanei. Di solito, in questi casi, si opta per una continuità tra muro e gradino, anche dal punto di vista della tonalità di rivestimento del cemento.

Il legno lamellare, insomma, subisce dei trattamenti ed è oggetto di colorazioni e finiture tali da camuffarsi anche del tutto. A volte scompare, nella sua visibilità di legno, per presentarsi sotto le mentite spoglie di un “pezzo di muro che fuoriesce, trasformandosi in appoggio per i piedi”.

La percorrenza è allora suggestiva, per chi si avventuri ad esplorare il volume di un moderno ambiente così concepito. Ed anche vista da chi non la percorre, una scala a giorno di questo tipo, dà l’impressione di una solida leggerezza: non si tratta di un ossimoro, bensì, di risultato avveniristico quanto concreto, legato ad una storia architettonica piuttosto lunga.