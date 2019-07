Agricoltura 2.0: gli escavatori tra gli strumenti di lavoro preferiti

Il settore agricolo è in continuo sviluppo e nuovi strumenti sono entrati a pieno titolo tra quelli sfruttati quotidianamente per rendere il lavoro più semplice ed anche più efficiente. Tra gli strumenti di lavoro preferiti ci sono gli escavatori, che hanno dimostrato di poter essere dei fedeli alleati e che hanno portato ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei macchinari destinati all’agricoltura, rendendo il lavoro agricolo più agevolato e veloce.

I più venduti ed utilizzati in assoluto sono gli escavatori idraulici, delle macchine che non sono nate in realtà per essere utilizzate in agricoltura, ma che si è scoperto poter essere riadattate per rendere il lavoro agricolo più veloce e remunerativo. La benna dell’escavatore dà un grande contributo e oggi sono in molti a non poterne fare a meno.

Inizialmente le aziende agricole non investivano nell’acquisto di macchinari nuovi, preferivano acquistare degli escavatori usati per riadattarli appunto al lavoro agricolo. I primi anni in cui questi macchinari sono stati impiegati hanno messo in luce però i grandi vantaggi che si potevano ottenere e infatti oggi le aziende agricole scelgono di investire per acquistare degli escavatori nuovi, con le caratteristiche adatte al lavoro specifico che dovranno compiere.

Il prezzo di acquisto varia molto a seconda della tipologia di escavatore e del modello acquistato. In generale si può dire che i gommati costano di più rispetto ai cingolati, ma la differenza tra l’una e l’altra categoria può essere più o meno marcata a seconda del modello specifico scelto.

Al momento dell’acquisto, ci si trova a dover scegliere fra degli escavatori gommati e degli escavatori cingolati. La scelta non è sempre semplice, perché queste due tipologie offrono dei vantaggi diversi e dunque sta all’acquirente capire su quali di essi vuole puntare. In generale si può dire che con i modelli cingolati non si avranno difficoltà a spostarsi in nessun caso, indipendentemente dalle caratteristiche del suolo, mentre con i modelli gommati non ci si potrà muovere ovunque, ma si avrà una manovrabilità nettamente superiore.

In Italia sono i cingolati ad essere maggiormente acquistati, ma in realtà anche il mercato degli escavatori gommati è florido. Questi ultimi sono impiegati soprattutto in quei contesti in cui bisogna avere rapidità di manovra e in cui si ha la necessità di potersi spostare senza rovinare il suolo. Il classico esempio è quello del lavoro forestale e infatti in questo ambito i gommati sono preferiti di gran lunga ai cingolati.

Non è possibile comunque dichiarare la supremazia di una tipologia nei confronti dell’altra, anche perché è sempre più frequente nell’agricoltura 2.0 osservare dei team misti al lavoro, i quali sfruttano i vantaggi di entrambe le tipologie di escavatori di cui si è parlato. Va anche detto che gli escavatori non hanno sostituto il lavoro compiuto con gli altri macchinari agricoli, ma si sono offerti come strumenti complementari, dunque i team di professionisti sono alla guida di macchine agricole diverse.

Un’analisi attenta del settore agricolo dimostra che gli escavatori sono riusciti ad imporsi come strumento oggi considerato indispensabile per la rimuneratività del lavoro e che – al pari di quanto accade per le altre macchine agricole, ad esempio i trattori – per godere di tutti i benefici è fondamentale un utilizzo corretto del macchinario da parte degli operatori impiegati nel settore.

L’interesse del settore agricolo nei confronti di questi macchinari ha addirittura portato le aziende produttrici degli escavatori a studiare delle soluzioni specifiche per l’agricoltura. Non è insolito vedere oggi queste aziende nelle principali fiere agricole, durante le quali possono entrare in contatto con gli agricoltori e mostrare loro le innovazioni tecniche introdotte con i nuovi modelli.