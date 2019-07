Riqualificazione del quartiere Carrubella, il comune avvia la gara per la progettazione

MONREALE – Il Comune di Monreale avvia la procedura per affidare la fase numero 3 dei lavori di riqualificazione dello storco quartiere Carrubella. Nel 2016 la Regione Siciliana ha ammesso al finanziamento delle spese relative alla progettazione definita dei lavori di riqualificazione urbana dello storico quartiere. Il Comune normanno utilizzerà il sistema della procedura aperta per affidare i lavori all’offerta economica più vantaggiosa.

L’importo stimato per la progettazione ammonta a 309 560.42 euro. Nel dettaglio, 83.056,71 sono destinati alla progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva sono previsti 83.584,72 euro. Per l’esecuzione dei lavori, invece, 142.918,99 euro.

In particolare, l’appalto riguarda l’affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione ambientale del quartiere Carrubella in Monreale e prevede grossi interventi per ciò che riguarda, tra gli altri, impianti elettrici ed idraulici, fognature ed arredamento urbano. Le offerte potranno essere inoltrate entro le ore 9 del 18 settembre 2019.