Giuseppe Morello, dolore al funerale del giovane monrealese (FOTO)

MONREALE - Continuano gli interventi sul territorio monrealese degli operai dell'ESA (Ente Sviluppo Agricolo). Dopo la pulizia dei bordi della circonvallazione invasi dalle canne, così come..

I monrealesi possono “fare pace” con il comune, via al ravvedimento delle tasse

MONREALE - Il Comune dà il via al Ravvedimento operoso. I cittadini morosi potranno mettersi in regola con le tasse Imu, Tasi, Tari, Cosap e Pubblicità. Grazie al Regolamento per l’applicazione del ravvedimento operoso approvato dal ..