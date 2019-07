Capizzi: “La vicenda del dissesto ha visto come protagonista l’attuale assessore Sandro Russo, mio ex assessore al bilancio per due anni”

MONREALE – “Credo che le alte temperature di questi giorni alimentino la voglia di qualcuno (e nello specifico mi riferisco al sig. Silvio Russo) di presentarsi come protagonista della politica Monrealese, con il consapevole rammarico di non avere ad oggi alcun ruolo attivo”.

Non si fa attendere la replica dell’ex sindaco Piero Capizzi, oggi consigliere comunale di “Alternativa Civica”, alla dura nota inviata da Silvio Russo, sindacalista CGIL e fratello di Sandro, assessore al bilancio della giunta Arcidiacono.

“Ho sempre stimato – dichiara Capizzi – e stimo il sindacalista Russo per le sue idee e le sue posizioni qualche volta (anche se in tempi passati) anche da me condivise, ma non comprendo sinceramente il senso del suo intervento a difesa di non so chi e/o di che cosa, quando giammai e lungi da me averlo coinvolto in una qualche mia considerazione.

Del resto, non è un mio interlocutore politico e non lo considero tale, così come invece lo sono il più noto fratello Sandro, oggi consigliere e Assessore, e il Sindaco Arcidiacono, al quale erano rivolte le mie osservazioni (tutt’altro che polemiche) sulla inopportunità di alcune sue scelte politico-amministrative”.

Probabilmente, il sig. Silvio Russo da persona intelligente e dall’impeccabile arguzia avrà ben compreso il senso delle mie osservazioni, soprattutto a proposito di “opportunità” ed “etica”, ed allora ecco il suo maldestro intervento da difensore.

“Quello che il sig. Russo, però, dimentica è che la vicenda del dissesto ha visto come protagonista anche suo fratello Sandro, oggi consigliere e assessore (a proposito di “opportunità”), che per ben 2 anni circa è stato assessore al Bilancio della mia Giunta di Governo.

Probabilmente questo piccolo particolare gli sarà sfuggito.

Così come sono sicuro gli sarà sfuggito che nel 2014 proprio l’allora Assessore Sandro Russo indirizzava con me e con il segretario generale (pure Dirigente del settore Finanziario), l’attività amministrativa del Comune di Monreale, dandomi anche consigli”.

Capizzi, nella nota inviata a FiloDiretto, ricorda alcuni passaggi, dove l’allora assessore Russo si esprimeva a sostegno del lavoro e dei risultati conseguiti al fianco del sindaco Capizzi, come riportato in alcuni articoli di stampa (vedi questo link e questo link).

“Queste sue dimenticanze mi fanno venire il dubbio sulla bontà dei consigli che ricevevo dall’allora Assessore Sandro Russo, e mi fanno spontaneamente sorgere la domanda (alla quale non mi permetto di rispondere) se proprio quei consigli erano del tenore di quelli che oggi (per altra vicenda) conosce tutta l’Italia”.

Le mie legittime preoccupazioni – spiega Capizzi –, motivate in relazione alla organizzazione dell’ufficio finanziario del Comune e alla inopportunità di alcune scelte del Sindaco Arcidiacono, anche alla luce della nomina del nuovo segretario comunale, derivano dal timore che il Comune di Monreale possa andare indietro anziché avanti.

E le dico egregio sig. Russo che vedere andare il mio Comune (che è anche il suo) indietro anziché avanti mi fa tanta rabbia, da ex Sindaco da Consigliere Comunale e da cittadino.

Quello che ho fatto da Sindaco della Città di Monreale è storia già scritta, mentre quello che la nuova amministrazione farà, al momento sono solo parole.

E poi, caro Silvio ricordati (mi permetto il tu adesso), per come sai bene anzi benissimo, che in tutto quello che io faccio, nella buona o nella cattiva sorte, metto sempre la faccia… la mia faccia.

A buon intenditore poche parole”.