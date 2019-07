Riagganciati i cavi elettrici in via Tavola Tonda e salita Fontana dell’Orto

MONREALE – Dopo la segnalazione di qualche giorno fa, in cui si parlava dei cavi elettrici allentati in seguito alle forti raffiche di vento che hanno interessato Monreale nella notte tra il 15 e il 16 luglio, l’amministrazione è intervenuta per risolvere il problema e ristabilire la sicurezza delle due strade chiamate in causa.

Si tratta di via Tavola Tonda e salita Fontana dell’Orto. I cavi erano stati tirati dal vento e si erano staccati dai supporti che li tenevano ancorati ai muri, ed erano allentati e possibilmente pericolosi per i passanti. L’altro ieri degli operai si sono recati sul posto per ripristinare i cavi.