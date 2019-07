Piantagione di marijuana in un seminterrato a Villagrazia, arrestato il 54enne Giuseppe Marsalone

PALERMO – I carabinieri della stazione di Villagrazia di Palermo hanno tratto in arresto Giuseppe Marsalone, 54enne palermitano accusato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Durante il servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, i militari hanno notato in via Ciaculli un via vai di persone e la presenza di cinque unità esterne di climatizzatori in una sola abitazione. Notando un odore pungente, hanno fermato l’uomo che, nel seminterrato dello stabile, aveva realizzato una piantagione indoor con tanto di lampade alogene, impianti di condizionamento ed aspirazione, ventilatori e fertilizzanti.

Dagli accertamenti è emerso che l’impianto era stato realizzato artigianalmente per la coltivazione ed era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato anche dai tecnici della società E-Distribuzione intervenuti sul posto.

Sono state rinvenute e sequestrate 356 piante di marijuana di circa un metro di altezza. Lo stupefacente è stato campionato dai carabinieri del laboratorio analisi sostanze stupefacenti per le analisi quantitative e qualitative. Il 54enne è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso”, e l’autorità giudiziaria ha convalidato ieri l’arresto.