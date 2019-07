Giuseppe Morello, 20enne monrealese precipitato da oltre 10 metri sugli scogli a Macari. Indagini aperte

SAN VITO LO CAPO – Una giovane vita stroncata quella di Giuseppe Morello, 20enne monrealese morto ieri notte a Macari, sulla scogliera del Bue Marino, precipitato verso gli scogli per cause ancora da definire. Un altro ragazzo è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera, il 118 e i carabinieri, in seguito all’allarme lanciato da altri giovani della stessa comitiva.

La famiglia ha ricevuto la notizia nella notte dai carabinieri. Nonostante gli interventi non c’è stato nulla da fare per Giuseppe. Il ragazzo frequentava l’IST Regina Margherita. I carabinieri hanno sentito gli amici che erano con lui per ricostruire le dinamiche del tragico incidente, ma ancora non si ha nessuna notizia certa.

Secondo una prima ricostruzione i ragazzi si trovavano nella zona della scogliera quando sono caduti da un’altezza di oltre 10 metri. La caduta è stata fatale per Giuseppe, mentre l’amico è stato portato all’ospedale più vicino.

Il corpo del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dal personale di una motovedetta della guardia costiera. I carabinieri di San Vito Lo Capo stanno indagando per ricostruire l’accaduto.