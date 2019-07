Bonus Sud, gli incentivi per chi assume giovani

L’INPS ha dato il via libera alle domande per l’ottenimento degli sgravi fiscali del Bonus Sud per le nuove assunzioni.

L’istituto ha pubblicato la circolare con le istruzioni che servono ai datori di lavoro per utilizzare l’esonero per le assunzioni, anche con apprendistato professionalizzante e le trasformazioni del periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019.

Le indicazioni sono simili a quelle del bonus per le assunzioni dell’anno scorso e per quest’anno sono disponibili 320 milioni di euro.

Le domande presentate entro il 25 luglio che riguardano assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 15 luglio saranno istruite in modo cumulativo secondo l’ordine cronologico delle assunzioni, mentre le domande successive seguiranno il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione.

L’esonero contributivo, della durata di 12 mesi, di importo massimo pari a 8.060 euro, da applicare in quote mensili non superiori a 671,66 euro dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.