Anche Monreale ricorda Paolo Borsellino. Posta una corona per il giudice che lavorò con il capitano Emanuele Basile

Ventisette anni dalla strage di via D’Amelio, ventisette anni di lotta per la verità

Cronaca

PALERMO - 27 anni da quel tragico giorno è ancora vivo nella memoria di molti palermitani quel boato. L'esplosivo detonò alle 16.58 in via D'Amelio 19, nel momento in cui il giudice Paolo Borsellino si stava recando a casa di sua madre. Insieme a lui morirono anche gli agenti della scorta Agostino..