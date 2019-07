Palermo ricorda i suoi martiri, venerdì 19 fiaccolata in onore di Paolo Borsellino

PALERMO – Anche quest’anno Palermo rende omaggio a uno dei suoi martiri. Un uomo che, insieme a tanti altri, lottò strenuamente per estirpare il cancro mafioso fino a dare la propria vita. Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino veniva ammazzato barbaramente da Cosa nostra in via D’Amelio, insieme agli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Per commemorare il giudice Borsellino, l’organizzazione “Forum 19 luglio” ha promosso tre eventi che si terranno tra Palermo e Corleone. Oggi pomeriggio, giovedì 18 luglio, alle ore 19.00 inizierà al CUS di Palermo il 1° torneo di calcio a 5 “Ciao Paolo”. Venerdì 19, a Corleone, presso il Centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia (Cidma), alle ore 17.00, si terrà un dibattito per discutere della verità riguardo l’uccisione di Borsellino e delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Infine, grazie anche alla collaborazione di “Comunità ’92”, si terrà la tradizionale fiaccolata, che inizierà alle ore 20.00 in piazza Vittorio Veneto, attraverserà via Libertà, via Giuseppe Alessi e giungerà infine in via D’Amelio, dove sarà deposto un tricolore e cantato l’inno nazionale. Parteciperanno alla fiaccolata, 60 associazioni e 21 comuni (tra cui Palermo, Vicenza e Catania), molti amministratori locali, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.