Emergenza cimitero, 160 salme a deposito. Pupella: “La situazione è grave. Serve un nuovo cimitero”

Nel deposito cimiteriale 160 salme attendono sepoltura dal marzo 2017, di cui 40 in attesa di inumazione e 120 in attesa di sepoltura. Continua l’emergenza salme nel cimitero di Monreale. “La situazione del cimitero di Monreale è grave ed è una delle priorità della nostra amministrazione”. Ha dichiarato l’assessore ai Servizi cimiteriali Geppino Pupella.

L’amministrazione si è attivata per trovare le soluzioni più adeguate, compresa una variante al piano regolatore per realizzare un campo di inumazione con i tempi tecnici che questo comporta.

Individuata un’area all’interno del cimitero per realizzare un campo di inumazione per circa 45 posti. Per procedere, però, occorre fare una variante al Piano Regolatore del cimitero. “Nel frattempo si è proceduto alla ricognizione delle salme – spiega l’assessore – che possono essere esumate non prima di ottobre per motivi sanitari, si procederà alla inumazione delle salme giacenti per data di morte”.

“Per le tumulazione si sono individuate circa 100 salme che possono essere estumulate, già gli uffici cimiteriali hanno avviato le procedure di identificazione dei familiari ed inviato la richiesta di presidio per l’operazione. Ad ogni estumulazione si procederà con la tumulazione delle salme in giacenza sempre per data di morte”.

Dal quadro tratteggiato da Pupella emerge che il cimitero di Monreale è saturo e quindi l’amministrazione e l’intero Consiglio comunale dovrà avviare l’iter per un nuovo cimitero.