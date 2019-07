Beer Street festival, cibo e spettacoli nel week end a Balestrate

BALESTRATE – La città marinara, meta turistica apprezzata per il suo mare cristallino, è stata selezionata come location d’eccellenza e privilegiata per il Beer Street festival.

Da venerdì 19 a domenica 20 luglio la manifestazione porterà il gusto delle birre siciliane e dello street food tipico a Balestrate. Non solo cibo ma anche musica, concerti e spettacoli.

Il festival della la birra artigianale vede la partecipazione dei migliori birrifici, rigorosamente siciliani, che animeranno il belvedere della città di Balestrate, precisamente in Via Madonna del Ponte, alternandosi ad altrettante aziende ormai leader nella promozione dello Street Food d’eccellenza siciliana.