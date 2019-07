Piazzale Candido, una discarica a cielo aperto. Via Ponte Parco assediata dagli incivili

MONREALE – Ancora rifiuti sparsi per il territorio, questa volta disseminati in via Ponte Parco, in direzione Altofonte, all’altezza del civico 5/7. La fitta vegetazione crea un ambiente ideale per gli incivili, che si sentono autorizzati a conferire illegalmente i propri rifiuti lungo la strada.

Nonostante le segnalazioni dei residenti, il comune non si è ancora mosso per risolvere il problema. Problema che, ad ogni modo, non è di facile soluzione, se consideriamo la recidività di azioni di questo tipo, ormai croniche.

Come sempre non è un caso isolato. Piazzale Candido, già recentemente sotto i riflettori per motivi analoghi, si è nuovamente trasformato in una discarica a cielo aperto: sacchetti di spazzatura abbandonati tra le auto, in mezzo allo spiazzale, tra l’erba. Insomma una cloaca creata appositamente per i cittadini di Monreale da alcune brave persone (poche? molte?) che, invece di conferire all’orario prestabilito, ritengono sia meglio farlo con comodo. Magari nelle ore più calde, cosicché gli odori si diffondano meglio.