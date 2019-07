Monreale: “Ci hanno tolto la dignità”, il grido di dolore degli ausiliari del traffico

MONREALE – “Ci hanno tolto la dignità. Aspettiamo da anni che ci venga ridata, ma ormai abbiamo poche speranze”. È questo il grido di dolore dei dipendenti della ACS (Automobile Club Servizi s.r.l.), la società con sede a Palermo, che nel 2016 si era aggiudicata la gestione per quattro anni dei parcheggi pubblici per pullman e autovetture, quelli stazionanti nel parcheggio “Cirba-Torres”, in piazza I. Florio, in via I. Florio e degli stalli con le strisce blu dislocati lungo le principali arterie della città.

Dei nove dipendenti monrealesi solamente in tre stanno lavorando. Uno si occupa della pulizia dei bagni del parcheggio “Cirba-Torres” e due del monitoraggio dei ticket pagati.

Altri 6 colleghi sono rimasti a casa in attesa di essere richiamati al lavoro. 2 di loro sono a spasso da fine gennaio, mentre ben 4 hanno smesso di lavorare ad ottobre 2018. Da nove mesi sono in attesa di una chiamata che tarda ad arrivare. “Ci hanno più volte chiamato per presentare i documenti necessari per essere richiamati in servizio, ma si è trattato solo di una illusione” – racconta un ausiliare, che preferisce rimanere nell’anonimato.

La clausola sociale inserita nel contratto di appalto prevede che la società debba rivolgersi al bacino dei nove ex dipendenti della precedente società in caso di necessità.

La ACS, più volte interpellata, ci ha spiegato come le scelte aziendali siano essenzialmente legate e condizionate alle entrate finanziarie, che al momento non possono giustificare ulteriori assunzioni.

C’è molta delusione tra questi lavoratori. Alcuni di essi speravano che la nuova amministrazione Arcidiacono avrebbe potuto essere più incisiva con la società, vicina a Diventerà Bellissima, il partito del presidente del consiglio Marco Intravaia. Ma al momento non sembrano esserci prospettive positive per le famiglie dei 6 lavoratori Monrealesi, che con molta probabilità verranno chiamati a turno, e per pochi mesi, alla scadenza del rapporto di lavoro dei tre colleghi in servizio, previsto a fine settembre o a fine ottobre.

Quasi tutti sono veterani del servizio, avendo lavorato full-time 12 mesi l’anno con tutte le precedenti società che si sono avvicendate nella fornitura del servizio al comune di Monreale. Adesso sono costretti a lavorare per pochi mesi l’anno e con contratto part-time.

“È essenzialmente una questione di dignità. Abbiamo difficoltà a rientrare a casa e a guardare in faccia moglie e figli” – racconta un altro ausiliare – “ma non comprendiamo perché le precedenti società riuscissero ad ottenere un profitto impiegando tutto il personale, mentre la nuova società preferisce impiegare solamente tre unità. Eppure gli stalli in città sono sempre pieni, in tutte le stagioni”.

La necessità di minore personale sembra sia legata all’installazione dei totem, i distributori automatici dei ticket per il parcheggio. “Ma con meno ausiliari in giro gli incassi si riducono – replica un dipendente -, perché l’utenza pensa che non sia più necessario acquistare il ticket e ci sono minori controlli”.