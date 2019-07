Monreale, via alle candidature per le Consulte di frazione

MONREALE – È stato recentemente reso pubblico, sull’Albo Pretorio del Comune di Monreale, il modulo per la nomina delle Consulte di Frazione. La richiesta per la nomina a componente della Consulta può essere inoltrata da singoli cittadini, come da partiti, gruppi o movimenti politici, associazioni culturali, ricreative, sportive, sindacali, artigiane e di commercianti, associazioni giovanili, di anziano, di disabili e qualunque altra organizzazione di categoria regolarmente istituita.

Singoli individui o appartenenti alle organizzazioni devono essere cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione, devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici e non devono aver riportato condanne per delitti non colposi e a pena detentiva per contravvenzioni e, inoltre, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

La richiesta per la candidatura dovrà essere inoltrata al protocollo generale del Comune, con allegata dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, entro il 13 agosto 2019. È possibile scaricare il modulo cliccando qui.