Monreale, lunedì il secondo ciclo di derattizzazione e disinfestazione

MONREALE - Si è dimesso l’assessore al bilancio, il commercialista Giuseppe La Fiora. Il tecnico era entrato in giunta all’insediamento della nuova amministrazione guidata da Alberto Arcidiacono, da lui fortemente voluto per avviare il perco..

Villa Savoia sempre più in basso. Appaiono scritte sui muri e disegni osceni

MONREALE - Villa Savoia torna a far parlare di sé, e non per certo per pulizia e decoro. I vetri rotti e la recinzione danneggiata non sono una novità. Lo sono invece gli scarabocchi in vernice spray recentemente apparsi su..