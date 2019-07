Caribbean show dance, 1° posto a Rimini per Las chicas sabrosas della scuola monrealese Vulcano latino

MONREALE – Altro importante traguardo per un’atleta monrealese. Questa volta si tratta della giovanissima Soviana Salamone, originaria di Strazzasite, che il 10 luglio alla fiera di Rimini ha partecipato per la prima volta in vita sua al Campionato italiano di danza ottenendo il primo posto nel Caribbean show dance ed il 25° posto su 65 coppie nei balli latino americani.

Una grande soddisfazione per Soviana, ma anche per i suoi genitori Giuseppe e Mariangela, che le hanno saputo trasmettere la passione per il ballo, e per i maestri Luciano Maida e Lucia Virzì. Il gruppo di ballo Las chicas sabrosas, della scuola ASD Vulcano latino Nikita dance sport, si è classificato primo su 20 gruppi under 15 classe C.