Volley, la Primula conferma lo staff tecnico e la giovanissima Chiara Pavone passa in B2

MONREALE – Inizia la pausa estiva per la società monrealese della Primula, ma i dirigenti stanno già lavorando per la prossima stagione sportiva 2019-2020.

È stato confermato l’intero staff tecnico della Primula che bene ha fatto nella scorsa stagione: coach Alfonso Gurrieri alla guida della serie D, coach Daniele Augello a coordinare il settore giovanile con la Seconda Divisione, Under 18 e Under 14; infine Liliana Grimaudo che avrà cura dei gruppi Under 13, Under 13 e minivolley.

Inizieranno nelle prossime settimane le preparazione atletiche dei vari gruppi sportivi, e a settembre si apriranno le iscrizioni alla scuola di pallavolo e di minivolley.

Intanto la giovanissima primulina Chiara Pavone, classe 2003, ha spiccato

il volo verso la serie B2 andando a giocare tra le fila del Terrasini Volley. Il presidente Rino Carta si è dichiarato orgoglioso per l’interesse mostrato verso la propria atleta dalla blasonata società che milita nel campionato nazionale di pallavolo e ha voluto ringraziare il presidente Tony Mancino e il coach Enzo D’Accardi per la calorosa accoglienza riservata alla Pavone.