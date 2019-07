Un forno crematorio nel cimitero di Monreale. La proposta arriva da Vittorino (Popolari per Monreale)

MONREALE – E se anche il cimitero di Monreale avesse un forno crematorio? La proposta arriva dal consigliere di opposizione Mimmo Vittorino, del gruppo Popolari per Monreale.

“Il forno crematorio potrebbe risolvere il problema della disponibilità di loculi che da anni vive il cimitero. Ho già incontrato le associazioni Opere Pie e sarebbero interessate. Così immagino possano esserlo anche società private”.

L’idea avanzata dal consigliere comunale consentirebbe al comune di uscire fuori dall’emergenza sepolture. Una soluzione che Vittorino probabilmente aveva in seno e pensava di mettere in campo durante il suo mandato di assessore, quando deteneva la delega ai Servizi cimiteriali.

Vittorino spiega che si dovrebbe convocare una conferenza di servizio con le Opere Pie per avviare un percorso. Quindi si penserebbe ad emanare un bando esplorativo per ricevere adesioni. Il consigliere di Popolari per Monreale sostiene che lo spazio a disposizione esiste. “Esistono anche forni crematori trasportabili”. Vittorino si ritiene disponibile a collaborare con la nuova amministrazione per affinare la proposta.

“La collaborazione che ben venga – risponde Geppino Pupella, assessore al ramo – se ci sono dei percorsi che possiamo fare assieme per arrivare all’obiettivo da parte dell’amministrazione c’è la massima disponibilità. Occorre incontrare il consigliere Vittorino e sentire anche gli uffici tecnici”.