“Memorial Antonio Patellaro”, mattatore della giornata il corridore Stefano Bartolotta

Forte scirocco in arrivo. Notte di fulmini in mare

Forte scirocco in arrivo nella tarda serata. Sarà una notte di forte vento. È il segnale del cambiamento. Stanotte per gli abitanti delle coste si profila una spettacolo notturno di fulmini in mare. Già da sera il caldo sarà meno intenso. Martedì sarà una notte freddina. E poi..