Forte scirocco in arrivo. Notte di fulmini in mare

Forte scirocco in arrivo nella tarda serata. Sarà una notte di forte vento. È il segnale del cambiamento. Stanotte per gli abitanti delle coste si profila una spettacolo notturno di fulmini in mare.

Già da sera il caldo sarà meno intenso. Martedì sarà una notte freddina.

E poi? L’estate si prende una pausa a suon di fulmini e saette. Un po’ tutta la regione avrà la sua razione di pioggia. Naturalmente ci saranno le zone con fenomeni maggiori (ennese, nisseno e ragusano avranno, probabilmente, i temporali più forti).

Nessuna paura per chi deve andare in vacanza: l’estate tornerà.

Previsioni meteo in collaborazione con Agrimeteo Corleone