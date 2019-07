Festino, evade detenuto che ha costruito il carro di Santa Rosalia

È evaso uno dei detenuti dell’Ucciardone impegnato nella realizzazione del carro per il Festino.

Alessandro Cannizzo, ha 44 anni ed è di Messina e ieri era in permesso per le prove del Festino, avrebbe dovuto fare ritorno all’Ucciardone, ma è sparito. La notizia è venuta fuori durante la lunga notte di omaggio alla Santuzza.

Canizzo era in carcere per reati contro il patrimonio. In questi mesi all’Ucciardone è stato volontario in biblioteca, ma anche impegnato nelle attività teatrali con la compagnia di Lollo Franco. Aveva lavorato anche nella nuova sartoria, progetto avviato all’Ucciardone. Aveva scontato quasi due anni. Tre gliene restavano ancora davanti.