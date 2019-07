Monreale, finisce contro un furgone. Incidente in pieno centro

MONREALE – Si è verificato intorno alle 12,15 di oggi un incidente a Monreale. Coinvolto un uomo di circa 60 anni che avrebbe perso il controllo della sua automobile, per cause ancora da accertare.

Mentre percorreva via Venero, a bordo della sua vettura, svoltando a sinistra, dopo la chiesa di San Castrense, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che ha investito in pieno un furgone parcheggiato alla fine della traversa.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza, e i sanitari stanno in questo momento valutando le condizioni dell’uomo, che appare vigile.

Gli agenti della polizia municipale hanno interdetto il transito lungo la bretella che congiunge via Venero con via della Repubblica, e hanno deviato le automobili lungo via Venero.