Grisì, bonificata la discarica sulla Sp30

GRISÌ – Bonificata la discarica a cielo aperto sulla strada provinciale 30, che passando sul lago Poma conduce a Grisì.

Nell’attesa della gara di appalto per il rifacimento del manto stradale della sp 30, sono stati eliminati alcuni tratti sconnessi che rendevano accidentata la viabilità. A segnalare lo stato di pericolosità e di incuria in cui versava il tratto stradale è stato il consigliere comunale del gruppo La Nostra Terra, Giulio Mannino.

Grisì attende un finanziamento di 910 mila euro per i lavori di messa in sicurezza, per l’ammodernamento della sede viaria e riqualificazione funzionale. L’intervento rientra nel progetto, finanziato con l’intervento “Patto per il Sud”.

I lavori si estenderanno da sopra il lago Poma al bivio De Sisa, per poi continuare, sempre lungo la SP30, in direzione del bivio Rapitalà.

Saranno previsti gabbioni, cassonetti e livellamento, terre rinforzate, cunette drenanti e asfalto.