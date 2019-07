Il Concorso Amat per 100 autisti verso l’annullamento, non ci sono i soldi

Il bando è stato diffuso e pubblicato ieri ma sarebbe già in procinto di essere ritirato. Manca l’ok della giunta.

Ieri è uscito il bando di concorso per 100 autisti all’Amat, scadenza il 19 agosto, ma la pubblicazione sarebbe solo un grossolano errore della dirigenza della partecipata.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, qualcuno ha fatto notare all’amministratore unico, Michele Cimino, che nessun concorso può essere avviato senza che prima siano approvati il «Piano di risanamento» e il «Piano del fabbisogno». Provvedimenti elaborati, trasmessi alla giunta, ritrasmessi all’Amat per le modifiche e – tuttavia – ancora in attesa del via libera.

L’amministrazione comunale di Palermo ieri non avrebbe gradito il passo in avanti del presidente Cimino. Sindaco Orlando e assessori hanno appreso dai quotidiani online la notizia.

«Reclutare nuovo personale – dice l’assessore Giusto Catania – è un tassello fondamentale del piano di rilancio dell’azienda. Il concorso per cento operatori di esercizio va fatto: i tempi forse non sono questi, anche se bisogna espletarlo a breve – conclude -. L’amministrazione deve prima approvare i piani (fabbisogno e risanamento, ndr) che riguardano la società. Per questo ritengo che il bando di concorso andrà ripresentato».

Intanto quello che trapela è che con molta probabilità il concorso per 100 autisti all’Amat sarà archiviato. Con buona pace di chi si vedeva già alla guida dei bus bianchi e blu per le vie del Capoluogo. Molto probabilmente se ne riparlerà ad autunno. «L’espletamento della selezione è subordinato alla copertura finanziaria che trova sostanza all’interno del piano di risanamento», ammette Cimino al Giornale di Sicilia.