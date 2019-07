Allarme topi in piazzale Candido. Tra qualche giorno l’area sarà recintata per la derattizzazione (VIDEO)

MONREALE – È di nuovo allarme topi a Monreale, specificamente a piazzale Candido, dove ieri si sono recati il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Geppino Pupella per valutare la situazione e le contromisure da attuare. La massiccia presenza di rifiuti, abbandonati in buona parte da incivili, purtroppo favorisce il proliferare dei roditori.

La derattizzazione precedente era stata fatta inserendo il prodotto all’interno dei fognoli, ossia nei pozzetti di raccolta delle acque reflue. Per affrontare questo caso sarà invece necessario spargere il prodotto direttamente sul suolo, delimitando l’area.

I lavori di derattizzazione cominceranno verosimilmente la prossima settimana, ma prima di iniziare bisognerà prendere delle precauzioni per evitare spiacevoli inconvenienti: “Trattandosi di una derattizzazione a vista – ha dichiarato l’assessore Pupella -, le bustine di prodotto saranno poste al suolo e, pertanto, potrebbero rilevarsi pericolose per gli animali domestici. In tal senso ho dato disposizioni che, una volta terminata la pulizia dell’area dai rifiuti e dalle erbacce, il perimetro della zona da trattare venga recintato con i sigilli e con i cartelloni informativi. Dopo qualche giorno verranno posizionate le bustine. In questo modo faremo sì che tutta la cittadinanza sia al corrente della chiusura dell’area e non ci saranno rischi per gli animali domestici”.