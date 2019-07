Monreale, arriva il trenino turistico per le vie della città

MONREALE – Dal prossimo lunedì le vie di Monreale verranno percorse da un trenino cosiddetto lillipuziano. Si tratta di un trenino turistico su gomma formato da una locomotiva e da due carrozze.

Sarà la società Touristic Service di Catania ad effettuare il servizio di trasporto turistico.

La proposta della società è stata accettata dall’amministrazione comunale, nell’ottica di una favorevole ricaduta turistica e quindi economica sul territorio. A giugno era stato fatto un giro di collaudo con il mezzo per valutarne la percorribilità lungo le strade della città. Martedì scorso la giunta ha deliberato a favore dell’iniziativa, una volta ottenuti tutti i pareri tecnici.

Il trenino collegherà aree di interesse culturale della città, ed il percorso durerà circa minuti.

Il trenino partirà da piazza Guglielmo II per proseguire su Piazza Vittorio Emanuele, Arco degli Angeli, le vie Arcivescovado, D’Acquisto, Palermo, risalirà quindi per piazza Vittorio Emanuele, continuerà per via Roma, P.zza Matteotti, le vie Veneziano, Venero, della Repubblica, Archimede, corso Pietro Novelli, per rientrare in piazza Guglielmo II attraverso via Roma, piazzetta Vaglica, via Santa Maria La Nuova, via Agonizzanti e via Dante.

L’iniziativa verrà avviata in via sperimentale e durerà fino al 15 settembre.