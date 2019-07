Ecco beccato un «furbetto» dagli agenti nascosti e arrivano le foto trappole

La classica scena. Un’auto accosta, l’autista scende e di fretta e furia getta la propria monnezza. Sono decine i monrealesi beccati dagli obiettivi degli agenti di polizia municipale dispiegati nel territorio. Sulla falsa riga del provvedimento adottato dal sindaco Orlando a Palermo, anche a Monreale è iniziata la lotta ai cosiddetti «furbetti» del sacchetto.

Arrivano dunque tempi duri per i monrealesi che si ostinano a non rispettare l’ordinanza sulla raccolta differenziata e che conferiscono rifiuti in maniera selvaggia. La foto in copertina mostra un monrealese beccato al Cres dove giornalmente vengono gettati rifiuti di ogni genere in tutte le ore del giorno. Ma i punti controllati sono numerosi e la task force della municipale andrà avanti in maniera random all’interno del territorio.

Ed è un vero gioco da ragazzi per gli agenti di polizia municipale in abiti civili fotografare gli ignari furbetti. «Abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio in ogni modo – fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono – . Ogni postazione sarà attenzionata, come promesso».

E lo stesso primo cittadino normanno annuncia l’installazione nel corso dei prossimi giorni di alcuni dispositivi nascosti che consentiranno di controllare in maniera più capillare i punti di raccolta. Le foto-trappole contribuiranno ad aumentare anche le sanzioni. Intanto questa mattina sono stati ispezionati alcuni sacchetti conferiti in via Aldo Moro, dove, ricordiamo vige l’obbligo al rispetto dell’ordinanza sulla raccolta differenziata. Le multe sono state 7.