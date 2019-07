Conferimento selvaggio dei rifiuti, elevate sette multe

La voglia di costruire e l’inciviltà: welcome to Monreale

Cronaca

[gallery ids="110441,110442"] Due facce della stessa medaglia. In una possiamo osservare la voglia di "costruire" partendo anche da quelle che possono sembrare piccolezze ma che in fondo non lo sono. Da più di un anno a sventolare cerano stracci che di certo non si potevano definire bandiere..