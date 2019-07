A Balestrate il Gay Pride ma per Forza Nuova «sovverte la biologia, è blasfemia»

Anche Balestrate avrà il suo Pride. Per il prossimo 17 luglio è stato messo in calendario il Gay Pride 2019 con una madrina d’eccezione: Vladimir Luxuria. L’evento arcobaleno, espressione della continua lotta per i diritti civili delle persone LGBTI, ha generato un ampio vespaio di polemiche nel comune in provincia di Palermo. L’evento, organizzato sull’onda del Pride nazionale, è visto da chi ha organizzato come una festa colorate, per tutti, nel nome dei diritti civili e fa già parlare di sé.

In primo luogo si è messa di traverso la Chiesa. L’arciprete del paese Sicciaro infatti, nei giorni scorsi, aveva contestato l’intenzione espressa dagli organizzatori de “Un mare di Pride”, di leggere, nel corso del corteo, alcuni passi di testi sacri cristiani. Un annuncio che ha fatto saltare dalla sedia il prelato di Balestrate e che ha diviso la piccola comunità del centro palermitano. «La parrocchia esprime molto rispetto e discrezione verso questa manifestazione, ed è contro ogni forma di omofobie e violenza – sottolinea padre Giannola – ma non possiamo tacere sulla strumentalizzazione per fini propagandistici delle Sacre Scritture. La parola di Dio non va abusata, ma approcciata santamente con una lettura storico-critica sotto l’azione dello Spirito Santo. Chiediamo rispetto anche noi».

Al coro delle polemiche ora si aggiunge anche la sezione locale di Forza Nuova del comune di Trappeto. «La moda del Gay Pride prende largo anche dalle nostre parti – scrive la sezione in un post su Facebook – non è bastato il circo palermitano di due settimane fa; il 17 luglio sarà Balestrate ad assistere ad altre ignominiose manifestazioni offensive che tentano di sovvertire quanto afferma la biologia, quindi la natura stessa, e sputano veleno e blasfemie verso la religione cristiana, la Chiesa ed i suoi ministri»

Per Forza Nuova è un affronto leggere i passi della Bibbia nel corso del Pride. «Nel programma dei promotori dell’evento – tra cui vi è, naturalmente, il Comune di Balestrate, l’assessore alle pari opportunità, i vertici del Palermo Pride – vi sarebbe anche la lettura ed il commento di alcuni passi delle sacre scritture. – continua la nota – Vorranno, forse, gli ‘orgogliosi’ stravolgere deliberatamente, secondo i propri capricci e necessità, finanche le parole di Nostro Signore, per trovare legittimazione ad una disgustosa giustificazione alle loro unioni contro natura?».

E gli attivisti di FN non escludono nemmeno azioni contro quella che considerano un vero e proprio affronto: «Ci riserviamo come al solito – conclude Tinaglia – di rispondere nei modi che riteniamo più opportuni, a provocazioni di tale stampo».