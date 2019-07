Tassa di soggiorno, il tributo “fantasma” che molti non pagano. Biagio Cigno manda una lettera al Comune

Dopo un incontro col presidente dell’associazione ANBBA dei b&b di Monreale con il dirigente del settore tributi, gli operatori iniziano a pagare. Ma non tutti. Alcuni, i più diligenti, effettuano le rimesse regolarmente e con cadenza mensile, comunicando anche i nominativi degli ospiti (comunicazione che devono fare a prescindere alla questura), mentre altri operatori se ne infischiano bellamente della tassa.

L’associazione di Biagio Cigno, in virtù di quanto esposto, chiede un incontro urgente con l’amministrazione e con i rappresentanti delle categorie alberghiere per discutere l’istituzione di un capitolo specifico cui inoltrare le rimesse riscosse, per concordare le iniziative in cui saranno investiti i fondi derivati dalla tassa (che per legge possono essere spesi solo in interventi riconducibili al miglioramento dell’aspetto turistico), e che misure di controllo e prevenzione si vogliono attuare contro chi evade la tassa.