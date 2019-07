San Martino delle Scale, fino al 21 luglio si festeggia San Benedetto

SAN MARTINO DELLE SCALE – Con la tradizionale processione per le vie della frazione montana, si concluderanno il 21 luglio i festeggiamenti in onore di San Benedetto Norcia, patrono di San Martino delle Scale e Patrono d’Europa.

Per la 127esima ricorrenza di San Benedetto, il comitato dei festeggiamenti, in sinergia con l’abbazia benedettina, ha messo in atto un programma ricco di iniziative.

IL PROGRAMMA

2- 4- 9 -11 Luglio dalle 15,00 alle 18,00:

Salone Parrocchiale S. Martino delle Scale “4 Passi con San Benedetto” Giochi, formazione e divertimento per bambini.

7 Luglio ore 18,00: Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale S.Messa ed intronizzazione della “Vara”

9 Luglio ore 21,00: Chiostro Abbaziale S. Martino delle Scale Presentazione del volume “Dalla A alla Z” a cura della Pastorale Giovanile della Diocesi di Palermo

10 Luglio ore 18,30: Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale Primi Vespri e Santa Messa in onore di S.Benedetto

11 Luglio ore 18,30: Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale Secondi Vespri e Santa Messa solenne in onore di S. Benedetto (presiede il P. Priore Dom Mariano Colletta).

12 Luglio ore 16,30: Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale Santa Messa nel 50° anniversario di sacerdozio di Dom Anselmo Lipari.

19-20-21 luglio: Sagrato Abbazia S.Martino delle Scale Mostra dell’artigianato, animazione per bambini, laboratori d’arte, degustazione prodotti tipici monastici e del territorio

19 Luglio ore 21,00: Piazza P. Semeria Serata musicale con Marcello Mandreucci e Cinzia Fanfara, cover e folk siciliano.

20 Luglio ore 21,00: Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale Inaugurazione XXXII Festival Organistico organizzato dal Direttore Artistico G.Vaglica

20 Luglio ore 21,00: Piazza P. Semeria spettacolo di cabaret con Lupetto Pizzo, Janpyhero e Giovanni Cangelosi.

21 Luglio: Festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia. Ore 18,00 Solenne Pontificale presieduta dal Rev.mo Abate Dom Vittorio Rizzone O.S.B. Ore 19,30 Processione del Simulacro di San Benedetto da Norcia. Al termine benedizione con la reliquia del Santo Padre Benedetto.

20 – 27 Luglio/3 – 10 – 17 Agosto ore 21,00

Basilica Abbaziale S. Martino delle Scale XXXII Festival Organistico.