La World Latin di Monreale vola al Campionato italiano di Rimini: ottimi risultati per Aurora Campanella, Giada Turdo e Giovanni Giaconia

RIMINI – La scuola di danza di Monreale asd World Latin, dei maestri Mirko e Sharon Cardì, si distingue e si apre in bellezza in Campionato italiano di categoria 2019, con il titolo di vice campionessa ottenuto da Aurora Campanella, allieva del maestro Roberto Fanara.

Aurora sale in classe A, dopo la gara nel settore danza classica 8/11 anni di classe B, grazie al lavoro tecnico del maestro Fanara che, con studio e dedizione, ha portato l’allieva a raggiungere questo risultato. Il prossimo traguardo per Aurora sarà il Campionato assoluto, che si terrà nel 2020.

Per quanto riguarda le danze latino americane i maestri Mirko e Sharon Cardì portano al Campionato italiano di Rimini la coppia di punta nella categoria 12/13 classe B, che si aggiudica la finale in 6° posizione pari merito contro altre 35 coppie. Si tratta di Giada Turdo e Giovanni Giaconia, che dopo una gara faticosa in cui hanno dato tutto a livello tecnico ed espressivo, sono stati premiati per la grinta e la caparbietà volando in classe A grazie ai maestri. Adesso si prepareranno per affrontare le nuove sfide con umiltà.

Rincara la dose Giada Turdo, che si aggiudica anche la categoria Latin show 12/15 classe A con il 3° posto su 25 assoli. I maestri della World Latin hanno ampliato le loro vedute tecniche in questa disciplina che sta conquistando tutti. Adesso Giada si prepara per la classe internazionale AS, per raggiungere i Campionati assoluti del 2020.

I maestri sono felici e orgogliosi dei traguardi raggiunti, che dimostrano ancora una volta che la professionalità e il duro lavoro pagano. La World Latin è, tra l’altro, l’unica scuola di danza a Monreale che riesce a portare gli allievi al Campionato italiano ottenendo simili risultati.